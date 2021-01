(Adnkronos)

Contents.com nomina Fabrizio Capecelatro, Chief Content Officer dell’azienda, Direttore Responsabile di Notizie.it.

In seguito a diverse collaborazioni con importanti testate nazionali, Capecelatro si è specializzato in progetti nativi digitali. Dopo esperienze come brand editorial manager di magazine online, è entrato in Contents Media (già Entire Digital) nel luglio del 2019 come Chief Content Officer e oggi assume la carica di direttore responsabile di Notizie.it.

“Sono orgoglioso di questa nomina, un riconoscimento del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti nel rendere Notizie.it e il suo network di magazine tematici un’importante fonte di informazione a livello internazionale per il pubblico, attirando sulla nostra testata firme sempre più autorevoli, dando un valore aggiunto al successo raggiunto dal nostro progetto", racconta Capecelatro.

L’ufficializzazione della nomina di Capecelatro, si legge nella nota, rappresenta un importante traguardo raggiunto dalla corporate Media di Contents.com con a capo Mario Marzullo, Managing Director di Contents.media.

“Tra i nostri obiettivi futuri - racconta Marzullo - figurano senza dubbio il consolidamento del posizionamento dei magazine firmati Contents Media e l’apertura al mercato americano per il 2021. Proseguiamo così il nostro processo di internazionalizzazione dopo l’ingresso in Francia, Spagna e Gran Bretagna, puntando dunque al mercato statunitense”,