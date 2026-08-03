Fabrizio Rostelli è un video-reporter e giornalista iscritto all’ODG dal 2014.
Presso la redazione di Adnkronos si occupa di contenuti multimediali.
Dal 2021 al 2026 è stato caporedattore dell’agenzia video-giornalistica Alanews.
Nel 2016 e nel 2020 ha lavorato come corrispondente da New York e Washington seguendo le elezioni dei presidenti Trump e Biden. Ha realizzato reportage dagli USA e interviste in esclusiva come quelle a Roger Waters e Noam Chomsky.
Si è occupato di politica estera approfondendo il tema dei movimenti politici radicali: dall’IRA in Irlanda, alle FARC in Colombia fino ai gruppi neonazisti statunitensi ed ai Proud Boys.
Nel 2020 ha pubblicato per Il Manifesto il documentario “NOI - Diario di una classe” sulle condizioni dei lavoratori durante l’emergenza Covid.
Ha collaborato con diverse testate: La7, Ansa, Fanpage, Il Fatto Quotidiano e Il Manifesto.