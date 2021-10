Facebook cambia nome e diventa Meta, annuncio di Zuckerberg

Facebook cambia nome e diventa Meta. E' l'annuncio di Mark Zuckerberg in un video e in un post sul social network. "Siamo all'inizio del nuovo capitolo per la rete ed è un nuovo capitolo anche per la nostra compagnia", dice. "Per riflettere ciò che siamo e il futuro che speriamo di costruire, sono orgoglioso di annunciare che la nostra compagnia ora è Meta. La nostra missione rimane la stessa, si tratta sempre di unire le persone. Le nostre app e i loro brand non cambiano: siamo sempre la compagnia che progetta tecnologia attorno alle persone", aggiunge.