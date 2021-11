Facebook: con cambio nome in Meta punta ad apertura negozi retail

La Facebook Inc (Fb) di Mark Zuckerberg ha recentemente cambiato il suo nome in Meta e una delle prime cose che si vocifera sull'azienda è che stia progettando di aprire un negozio fisico. Secondo fonti a conoscenza del dossier si tratta di un progetto di negozi 'al dettaglio'in cui verrà presentata tutta la tecnologia pianificata dall'azienda o un centro espositivo in cui i progetti costruiti dalla divisione Reality Labs dell'azienda siano disponibili per consentire agli acquirenti di avere un'esperienza fisica del prodotto.

La vicenda è venuta alla luce quando il 'New York Times' è entrato in possesso di alcuni documenti che parlano di un negozio fisico che l'azienda aveva in mente. Questi negozi possono presentare Oculus Quest, Portal Gadgets, occhiali da sole in realtà aumentata realizzati in collaborazione con Ray Ban denominati Stories e altre creazioni tecnologiche innovative che l'azienda prevede di lanciare.

Il negozio dovrebbe essere molto minimalista nel suo design e dovrebbe utilizzare determinati posizionamenti del marchio per massimizzare l'effetto. Tuttavia, la società non è ancora uscita con il nome dello store. Avevano preso in considerazione nomi come Facebook Hub, Facebook Comos, Facebook Reality Store. Adesso resta da vedere se la parola Facebook sarà sostituita da Meta.