Facebook, l'Ue: "Pratiche abusive su pubblicità on line"

La Commissione Europea ha inviato a Meta una contestazione degli addebiti, secondo la quale la società madre di Facebook ha violato le regole Ue di concorrenza, distorcendo il mercato della pubblicità classificata on line. Il problema, per la Commissione, è il legame istituito da Meta tra Facebook Marketplace, che si occupa di pubblicità classificata on line, e il social network Facebook.

La Commissione teme anche che Meta imponga condizioni commerciali inique ai concorrenti di Facebook Marketplace, a proprio beneficio.