Facebook porta 'shops' su WhatsApp

Facebook porta 'Shops' su più app, arriva su Whatsapp e Marketplace "e renderà più facile per le persone trovare prodotti o i brand con cui vogliono interagire": A indicarlo Mark Zuckerberg in una diretta video.

Lo scorso anno, quando il Covid-19 ha bloccato le attività economiche locali, "abbiamo accelerato il lancio di Shops per aiutare le imprese a vendere online. Crediamo - si legge in una nota -che il passaggio allo shopping online, e social-first, non sia temporaneo. Un consumatore su tre, a livello globale, afferma di voler passare meno tempo in negozio anche dopo la fine della pandemia, e quasi tre quarti dichiarano di trarre ispirazione per lo shopping da Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp. Continueremo a sostenere la ripresa economica facendo ulteriori investimenti in Shops e rinunciando a richiedere commissioni alle aziende fino a giugno 2022" conclude Fb sottolineando che oggi, ci sono più di 300 milioni di visitatori mensili su Shops e più di 1,2 milioni di Shops attivi mensilmente.