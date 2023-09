Assegno unico universale, Inps pronta ad inviare una mail ai neogenitori con l'invito per farne richiesta (o per una integrazione qualora in famiglia ci siano già altri figli a carico). A comunicarlo è lo stesso Istituto in una nota.

''Dal mese di settembre 2023 - si legge - i neogenitori riceveranno una comunicazione via email che li invita a presentare la domanda per richiedere l'assegno unico universale o a integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico''.

Si tratta di un’iniziativa che l'Istituto assume ''con l'obiettivo di facilitare l'accesso all'assegno unico universale in occasione della nascita di un figlio e che sottolinea l'importanza per l’Istituto di mettere al centro delle sue attività le esigenze del cittadino, ponendo l'accento sulla tempestività, l'efficienza e l'anticipazione delle necessità dell’utenza''.