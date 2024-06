Correzioni al rialzo per le medie dei prezzi praticati di benzina e diesel sulla rete carburanti e nuovi ritocchi all’insù arrivano oggi da parte di Q8 (+1 centesimo sui prezzi raccomandati di entrambi i prodotti). Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in salita, in particolare sul diesel.

I prezzi di oggi alla pompa

L'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell'Osservaprezzi del Mimit mostra un prezzo medio praticato della benzina in modalità self a 1,850 euro/litro (1,848 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,835 e 1,863 euro/litro (no logo 1,841). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,700 euro/litro (rispetto a 1,698), con i diversi marchi tra 1,688 e 1,710 euro/litro (no logo 1,694). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,714 e 0,734 euro/litro (no logo 0,700). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,311 a 1,360 euro/kg (no logo 1,324).