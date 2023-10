Scendono ancora i prezzi dei carburanti, oggi 20 ottobre 2023, mentre il barile è in ascesa e così la quotazione della benzina. La media nazionale dei prezzi della benzina in self service arriva a 1,9 euro/litro, quella del gasolio a 1,89 euro/litro. Diversi i marchi che offrono la benzina a un prezzo più basso del gasolio. E' quanto emerge dai dati elaborati da 'Staffetta Quotidiana' sulla base dei prezzi comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Mimit.

Benzina e carburanti, le medie dei prezzi di oggi

Queste sono le medie dei prezzi praticati ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,903 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,904, pompe bianche 1,901), diesel self service a 1,890 euro/litro (-3, compagnie 1,892, pompe bianche 1,886). Benzina servito a 2,042 euro/litro (-4, compagnie 2,081, pompe bianche 1,962), diesel servito a 2,028 euro/litro (-3, compagnie 2,069, pompe bianche 1,946). Gpl servito a 0,721 euro/litro (+1, compagnie 0,729, pompe bianche 0,711), metano servito a 1,436 euro/kg (+2, compagnie 1,443, pompe bianche 1,430), Gnl 1,289 euro/kg (+1, compagnie 1,281 euro/kg, pompe bianche 1,296 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

I prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,986 euro/litro (servito 2,247), gasolio self service 1,977 euro/litro (servito 2,242), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,524 euro/kg, Gnl 1,292 euro/kg.