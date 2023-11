Misura di sostegno a persone in stato di ansia, stress, depressione, ansia, fragilità psicologica, è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia

Bonus psicologo 2023-2024, da quest’anno il contributo massimo è salito a 1.500 euro e i destinatari sono cittadini con Isee inferiore a 50.000 euro. Misura di sostegno a persone in stato di ansia, stress, depressione, ansia, fragilità psicologica, è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

Il decreto ministeriale, firmato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, mette a disposizione cinque milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024 da ripartire tra le Regioni. Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza in Italia; Isee in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro. In presenza di un Isee non valido, si legge sul sito dell'Inps, la domanda non può essere accolta. Per le domande 2023 bisogna aspettare il nuovo decreto ministeriale.

Come fare domanda

Per le domande 2023 bisogna aspettare il nuovo decreto ministeriale. In ogni caso per accedere alla procedura è necessario disporre di uno di questi strumenti: identità SPID (almeno di Livello 2); CIE (Carta d’identità elettronica); CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande 2022, sono state redatte le graduatorie regionali/provinciali (Trento e Bolzano) per l’assegnazione del beneficio nei limiti di budget che tengono conto: del valore Isee; a parità di valore Isee, dell’ordine di presentazione della domanda.

Chi può richiederlo

I cittadini - come spiega una nota del ministero della Salute - potranno richiedere il contributo all'Inps e per l'anno 2023 il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza. L'importo, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila, ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta).