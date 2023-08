Call center, nuove regole: il codice di condotta AgCom

Regole più rigide a tutela dei consumatori ma misure vincolanti solo per chi aderisce

Nuove regole per i call center, stop al telemarketing aggressivo. Scende in campo l'Agcom con un nuovo Codice di condotta finalizzato a contrastare la pratica del 'teleselling' illegale ed aggressivo e a favorire l’adesione da parte dei consumatori a contratti rispettosi della normativa vigente. Il Codice di condotta definisce, in una logica di autoregolamentazione, una serie di misure, da recepire nei contratti tra operatori di comunicazioni elettroniche e partner commerciali che svolgono attività di call center.

Le misure sono ispirate ai seguenti principi: trasparenza dei contratti con gli utenti finali conclusi telefonicamente; utilizzo corretto delle liste di numeri telefonici, come fornite dagli operatori; regolazione del sub-appalto delle attività dei call center; obbligo di richiamabilità del call center da parte del cliente; obbligo di iscrizione al Roc dei call center; divieto di modificare il Caller Line Identification della linea da cui origina la chiamata al cliente. L’adesione al Codice di condotta da parte di operatori e call center è su base volontaria. Le misure contenute sono quindi vincolanti solo per coloro che vi hanno aderito.