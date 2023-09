Il barile scende sotto i 90 dollari ma le quotazioni dei prodotti raffinati tornano a salire con forza. E oggi salgono anche i prezzi della benzina alla pompa. La media nazionale dei prezzi della benzina in self service punta quota 1,97 euro/litro, al livello del 21 luglio 2022; quella del gasolio ha superato 1,87 euro/litro, oltre il livello di inizio anno e a meno di cinque centesimi dal picco del 2023 toccato il 30 gennaio a 1,92 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP, mentre Q8 ha deciso un rialzo di un centesimo al litro sul solo gasolio.

Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del Mimit vedono la benzina self service a 1,967 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,973, pompe bianche 1,951), diesel self service a 1,874 euro/litro (+6, compagnie 1,880, pompe bianche 1,858). Benzina servito a 2,101 euro/litro (+4, compagnie 2,144, pompe bianche 2,012), diesel servito a 2,009 euro/litro (+5, compagnie 2,053, pompe bianche 1,920). Gpl servito a 0,706 euro/litro (+1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,395 euro/kg (-1, compagnie 1,403, pompe bianche 1,387), Gnl 1,261 euro/kg (+2, compagnie 1,262 euro/kg, pompe bianche 1,261 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,031 euro/litro (servito 2,281), gasolio self service 1,955 euro/litro (servito 2,211), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,527 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg.