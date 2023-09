Caro benzina: il prezzo oggi in self service in Italia supera quota 2 euro/litro in media nazionale. Il gasolio è al massimo del 2023, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sempre comunque sopra i mille dollari la tonnellata). Il Brent si aggira intorno ai 94 dollari. Per la benzina siamo ai massimi dal 15 luglio 2022, quando però era in vigore il taglio dell'accisa di 25 cent/litro (30 Iva inclusa). Allora il prezzo senza sconto avrebbe superato i 2,3 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato IP ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di due centesimi al litro sul gasolio. Per Tamoil rialzo di un centesimo al litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 2,003 euro/litro (+11 millesimi, compagnie 2,010, pompe bianche 1,988), diesel self service a 1,938 euro/litro (+20, compagnie 1,946, pompe bianche 1,921). Benzina servito a 2,136 euro/litro (+12, compagnie 2,180, pompe bianche 2,047), diesel servito a 2,071 euro/litro (+19, compagnie 2,116, pompe bianche 1,980). Gpl servito a 0,712 euro/litro (+2, compagnie 0,721, pompe bianche 0,701), metano servito a 1,396 euro/kg (+1, compagnie 1,402, pompe bianche 1,391), Gnl 1,265 euro/kg (+1, compagnie 1,265 euro/kg, pompe bianche 1,265 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,075 euro/litro (servito 2,317), gasolio self service 2,018 euro/litro (servito 2,269), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg.