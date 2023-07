"Ci sono quasi tutti i prodotti dell'alimentazione, ci sono le carni, tutti i pesci, sull'ortofrutta si può scegliere ampiamente". E' quanto ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a proposito della carta 'Dedicata a te'. Ma cosa si può comprare con la social card che dovrà essere attivata entro il 15 settembre 2023? L'elenco dei prodotti è in un allegato al decreto interministeriale Masaf-Mef del 19 aprile 2023.

COSA SI PUO' COMPRARE

I beni alimentari di prima necessità sono:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d'oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla

COSA NON SI PUO' ACQUISTARE

Maria Cecilia Guerra, del Pd, pubblicando l'allegato dei ministeri dell'Agricoltura e dell'Economia con la lista dei 'beni alimentari di prima necessità' per la social card, ha scritto su Twitter: "Con la carta #DedicataATe potrai acquistare: pescato fresco ma non pesce surgelato, caffè te e camomilla ma non tisane, miele naturale ma non marmellate, zucchero ma non sale. Mai il paternalismo di Stato (Sei povero? decido io quel che è bene per te) si era spinto a tanto".

LOLLOBRIGIDA

"Ci sono quasi tutti i prodotti dell'alimentazione, ci sono le carni, tutti i pesci, sull'ortofrutta si può scegliere ampiamente. Figuriamoci se andiamo ad individuare che cosa nello specifico devono mangiare i nostri cittadini, però, se possiamo attivare filiere che danno lavoro, lo facciamo", ha detto il ministro Lollobrigida, a proposito della carta 'Dedicata a te', a margine dell'Assemblea di Confagricoltura.

“Una famiglia di tre persone in Italia spende, in media, per i generi alimentari circa 400 euro al mese, costi che oggi verranno assorbiti dalla carta ‘Dedicata a te’. Credo che rimborsare un mese su 12 di spesa alimentare ad una famiglia in difficoltà economica non sia esattamente una mancetta'', ha affermato il ministro dell’Agricoltura intervenendo su Rtl 102.5. ''Io sono convinto che sia un provvedimento utile, come ho avuto modo di riscontrare da tanti sindaci e amministratori locali, anche di diverse aree politiche”, ha concluso.