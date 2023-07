Contributi badanti azzerati 2023, cosa c'è da sapere

Contributi azzerati per 3 anni per l'assunzione di nuove badanti

Contributi azzerati per 3 anni per l'assunzione di nuove badanti. Semaforo verde all'esonero contributivo al 100% per 36 mesi per l’assunzione di nuove badanti previsto nell’emendamento al Dl Lavoro approvato ieri in Senato, 10ª Commissione.

L'emendamento prevede l’esenzione totale per un massimo di 3 mila euro fino al 2025 per badanti neo assunte o in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro domestico.

"Si tratta di un primo ed importante segnale di attenzione nei confronti delle famiglie datrici di lavoro domestico, con particolare riferimento a quelle che quotidianamente si confrontano con i problemi della non autosufficienza", dice Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico.

“Ringraziamo il Movimento 5 Stelle – prosegue - per aver promosso questa iniziativa ma anche tutte le forze di maggioranza che hanno sottoscritto la versione riformulata dell’emendamento, approvandolo. Seguiremo con fiducia l’iter parlamentare del Dl Lavoro".

"L’auspicio – conclude – è che questo, una volta approvato in via definitiva, sia solo un punto di partenza per futuri interventi in materia, a cominciare dall’introduzione della totale deducibilità del costo del personale domestico, l’unica misura che potrebbe davvero sostenere economicamente le famiglie, anche rispetto agli aumenti retributivi delle colf e delle badanti, e far emergere il lavoro sommerso”.