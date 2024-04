Con la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, oltre al conguaglio delle imposte dovute, il contribuente ha la possibilità di abbassare l'Irpef portando in detrazione o in deduzione le spese che ha sostenuto nell’anno di imposta di riferimento. Con il 730/2024 o con il modello Redditi, si vanno a conguagliare i redditi e le imposte relative al 2023 e dal reddito imponibile o dall’imposta è possibile scalare detrazioni e deduzioni.

Si tratta di due modi per abbattere l’Irpef che operano in maniera del tutto diversa, anche se alla fine l’obiettivo che si ottiene è lo stesso, ovvero pagare un’Irpef inferiore.

Le detrazioni vanno ad agire sull’imposta già definita e calcolata sul reddito imponibile (dato dal reddito complessivo a cui sono state sottratte le spese deducibili). La detrazione permette di sottrarre all’imposta dovuta la percentuale di spesa sostenuta. La maggior parte delle detrazioni prevede una percentuale del 19% sulla spesa: vi rientrano le spese sportive, quelle mediche, le spese di istruzione, quelle universitarie, ma anche spese funebri, erogazioni liberali, interessi passivi del mutuo solo per citare quelle più utilizzate.

Altre detrazioni, come quelle previste dai bonus edilizi, possono variare dal 50% al 70%, ma in questo caso la spesa si ammortizza in diversi anni e per la precisione in dieci quote annuali di eguale importo (per il Superbonus in quattro quote annuale di uguale importo).

Poi ci sono le spese deducibili che molto spesso sono sottovalutate. Si tratta di un numero di oneri sicuramente inferiore rispetto a quelli che permettono una detrazione, ma il beneficio è sicuramente maggiore. La spesa deducibile, infatti, va ad abbassare non l’imposta, ma il reddito complessivo da cui si ricava il reddito imponibile su cui l’Irpef si calcola. Questo significa che, in caso di grosse deduzioni vi è anche la possibilità che si possa scendere allo scaglione di reddito inferiore per il calcolo dell’Irpef con un risparmio tutt’altro che trascurabile e potrebbe anche capitare il caso in cui il reddito imponibile sia portato a zero.

Riassumendo l’Irpef si può abbassare abbattendo il reddito su cui viene calcolata applicando le deduzioni e, una volta determinata l’imposta, quest’ultima può essere ulteriormente ridotta grazie alle spese detraibili.