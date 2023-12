L'Isee in corso di validità, richiesto nel 2023, scade il 31 dicembre di quest'anno. Per fruire di determinate agevolazioni e benefici i cittadini sono chiamati a rinnovarlo dal primo gennaio 2024. Quello che va sottolineato è che non è obbligatorio rinnovare la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) a inizio anno perché questa operazione può essere effettuata anche al momento dell'effettivo bisogno.

Si può prendere come esempio l'Isee che occorre per l'Università: le famiglie non hanno il bisogno di richiedere il rinnovo a inizio anno, ma solo al momento che la certificazione è richiesta dall'Ateneo frequentato dal figlio (solitamente dopo l'estate in sede di iscrizione all'anno accademico successivo).

Questo accade per tutte le misure, se fino allo scorso anno gennaio segnava il mese in cui c'era la vera e propria corsa al rinnovo dell'Isee per poter continuare a fruire del reddito di cittadinanza (il limite massimo entro cui rinnovarlo era fissato al 31 gennaio), per il 2024 le cose possono cambiare.

Per l'assegno unico i primi due mesi dell'anno il beneficio continua a essere erogato sull'Isee dell'anno precedente e l'effettivo bisogno della nuova certificazione è entro il 29 febbraio 2024. In questo caso va sottolineato che se si rinnova l'Isee entro il 30 giugno, l'importo spettante anche per i primi sei mesi dell'anno sarà ricalcolato in base al nuovo Isee.

Anche per il nuovo sostegno al reddito che prenderà il posto del reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione per i fragili, la domanda, che si presenta a partire dal 18 dicembre, sarà basata sull'Isee 2023 considerato valido fino a febbraio 2024. Il bisogno di rinnovare l'Isee per questo beneficio scatta non a gennaio 2024, ma si ricorda che prima lo si rinnova e meglio è. Rinnovare l'Isee 2024, in ogni caso, è necessario anche per poter godere di numerose altre agevolazioni come il bonus asilo nido, il bonus sociale di luce gas, acqua e tassa per i rifiuti. Per questi benefici l'importante è che l'Isee sia in corso di validità (e rinnovato al 2024) al momento della presentazione della domanda (tranne nel caso di bonus sociale che non ha bisogno di domanda per l'erogazione).

Ricordiamo che anche per il 2024 l'Isee prevede diversi modelli specifici relativi alle prestazioni a cui si ha bisogno di accedere, nello specifico:

- Isee socio sanitario;

- Isee socio sanitario residenze;

- Isee Università;

- Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi