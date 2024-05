La Banca d’Italia avvia la campagna "Occhio alle truffe!" con le associazioni dei consumatori

Al via da oggi l’iniziativa “Occhio alle truffe”, una campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Banca d’Italia e dalle Associazioni dei consumatori per contrastare le truffe nei pagamenti digitali.

Il fenomeno delle truffe rimane rilevante e insidioso, sebbene contenuto rispetto al numero dei pagamenti elettronici effettuati quotidianamente dai cittadini.

L’obiettivo della campagna è far conoscere al pubblico l’insidiosità delle truffe più diffuse e indicare regole di comportamento adeguato per avere la possibilità di ottenere la restituzione delle somme eventualmente sottratte in modo indebito. Scopo della campagna è anche quello di informare i cittadini sugli strumenti di tutela messi a disposizione dalla Banca d’Italia.

Le associazioni che hanno aderito all’invito sono: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, CNCU, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, UDICON, Unione Nazionale Consumatori.

L’iniziativa “Occhio alle truffe” si svolgerà attraverso un ciclo di incontri rivolti agli associati delle singole Associazioni dei consumatori aderenti al progetto, la divulgazione di materiale informativo ed eventi di approfondimento sul territorio nel quadro dell’iniziativa “InViaggio con la Banca d’Italia”.