La Banca d’Italia, la transizione digitale, i pagamenti e la tutela della clientela

Proseguono gli incontri di In Viaggio con la Banca d’Italia per far conoscere le attività dell’Istituto, incontrare la cittadinanza e dialogare con tutte e tutti su temi che riguardano la vita quotidiana e il “presente” (pagamenti elettronici, moneta digitale, A.I., sicurezza etc).

A Sassari si è parlato di tutti questi argomenti per spiegare cosa fa la Banca d’Italia per rendere i pagamenti sempre più sicuri, certi, rapidi e, anche, per illustrare alle persone quali strumenti e pratiche possono utilizzare per tutelarsi e contribuire così alla sicurezza e all’efficienza generale del sistema.

Nel corso dell’incontro, la Vice Direttrice Generale della Banca, Alessandra Perrazzelli ha messo in evidenza che "la fiducia dei cittadini nel sistema dei pagamenti è un bene pubblico e pertanto deve essere tutelata" e ha illustrato quello che la Banca sta facendo per assicurare questa fiducia: in uno scenario in continua evoluzione, la Banca è al passo con le innovazioni tecnologiche e si impegna a promuovere in ecosistema affidabile e sicuro.

In tutte le realtà, come illustra il Direttore della Banca a Sassari, Marco Filippella, la tutela della clientela è al centro dell’attività istituzionale. Con benefici sia per le singole persone e per le imprese sia per l’economia locale. Basta pensare all’esperienza di Renato Soru, imprenditor sassarese, con Tiscali. Si tratta di attività e di sfide per il futuro, quella che possiamo definire la “doppia anima” del progresso tecnologico, fatto di curiosità e insieme di timore. È umano. Fondamentale è quindi individuare le opportunità e i nuovi scenari che queste innovazioni aprono e che vanno governati, come mette in luce Antonio Solinas, R&D di Abinsula. Il digitale, che in Sardegna si sta sviluppando con rapidità e convinzione, ha bisogno di trovare spazi di applicazione sempre più innovativi e, di pari passo, analizzare i possibili profili di rischio per contenerli e contrastarli.

Molto attenta e partecipata è anche l’attenzione delle Istituzioni locali, come ha evidenziato la presenza del di Pietro Fois, Amministratore straordinario della Provincia di Sassari, e di Giuseppe Mascia, Sindaco della città di Sassari.

Gli investimenti in conoscenza, nella promozione di scenari di sviluppo, nella creazione di opportunità per la crescita di benefici per la collettività “camminano sulle gambe” delle persone e delle loro capacità di essere artefici competenti di questi cambiamenti. Margherita Cartechini, Capo Servizio Tutela della Banca d’Italia, ha pertanto dedicato il suo intervento al rapporto fra le banche e la clientela e agli strumenti a disposizione per contrastare le insidie delle truffe. L’intero pomeriggio della giornata del 4 luglio, infatti, esperti ed esperte della Banca, hanno avuto l’opportunità di parlare, con/ai consumatori, delle tutele offerte dall’Arbitro Bancario e Finanziario (con l’illustrazione di casistiche esemplificative), della possibilità di presentare un esposto, di come difendersi dai raggiri. In un lavoro sinergico che vede il coinvolgimento della Banca, delle associazioni dei consumatori, delle persone.