E' possibile chiedere un rimborso per un mutuo? Una sentenza della Corte di Cassazione riconosce il diritto e prevede la possibilità per i mutui Euribor relativi ad un determinato periodo.

Una recente sentenza della Cassazione, la numero 34889/2023, ha aperto la strada ai rimborsi per i clienti che hanno sottoscritto un contratto per un mutuo a tasso Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. La sentenza è legata alla manipolazione dell'indice Euribor nel periodo specifico, come ha acclarato la Commissione Europea.

I mutui Euribor sono legati ad un tasso variabile, come ricorda laleggepertutti.it, calcolato in base all’Euribor (Euro Interbank Offered Rate), il tasso medio di interesse al quale le banche europee si prestano denaro tra loro. Se l'Euribor aumenta, anche il tasso di interesse del mutuo e quindi la rata mensile aumenteranno.

I mutui a tasso Euribor sono tipicamente indicizzati a diverse scadenze dell’Euribor, come 1 mese, 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi. I mutui a tasso Euribor offrono una serie di vantaggi rispetto ai mutui a tasso fisso: possono essere più convenienti in caso di diminuzione dei tassi di interesse; offrono una maggiore flessibilità, in quanto il tasso di interesse può essere modificato in base alle esigenze del mutuatario.

Bisogna considerare anche determinati rischi: banalmente il tasso di interesse può aumentare nel tempo, incrementando il costo del mutuo che va sostenuto.

Chi può chiedere il rimborso

Il rimborso, secondo la Cassazione, può essere chiesto solo da chi ha attivato mutui a tasso Euribor contratti tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Il rimborso non riguarda solamente le banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutti i mutui che hanno utilizzato questo indice come riferimento per il calcolo degli interessi. Ciò significa che un numero significativo di mutuatari potrebbe essere eleggibile per un rimborso.

