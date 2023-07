Pegno mobiliare non possessorio, da domani domande online

Parte domani il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio. Questa nuova forma di garanzia amplia la possibilità di accesso al credito da parte degli imprenditori. Questi ultimi possono dare un bene mobile dell’impresa a garanzia di un credito senza che ciò comporti la perdita del possesso del bene stesso e continuare così a utilizzarlo. Lo sottolinea l'Agenzia delle Entrate in una nota.

Tramite la nuova applicazione, le domande di pegno - con i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia, le informazioni relative all’atto costitutivo - potranno essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it. La novità arriva dopo l’emanazione del Dm n. 114/2021 (Regolamento del Registro pegni) e dei successivi provvedimenti attuativi, con cui sono state definite le specifiche tecniche, le modalità di versamento di tributi e diritti e le categorie dei beni dati in garanzia. Il servizio sarà gestito a livello nazionale da un ufficio dedicato, diretto da un Conservatore e incardinato nell’Ufficio provinciale-territorio di Roma.