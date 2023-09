Il primo giorno di scuola accompagnati dai genitori. Anche se lavoratori, e retribuiti per il tempo necessario. E' l'iniziativa di welfare aziendale lanciata da Agsm Aim, multiutility attiva nei settori dell'energia. Quando mercoledì 13 settembre squillerà la prima campanella del nuovo anno scolastico 2023-2024, i papà e le mamme del gruppo potranno accompagnare i loro figli a scuola grazie a un permesso retribuito di due ore che la società, costantemente attenta al benessere dei propri collaboratori e sempre più sensibile alla conciliazione famiglia-lavoro, mette a disposizione dei suoi dipendenti.

"Il primo giorno di scuola è un momento importante non solo per i bambini e le bambine che ritornano sui banchi ma anche per tutta la famiglia", commenta Stefano Quaglino, amministratore delegato del Gruppo. "Per il secondo anno consecutivo - prosegue - abbiamo quindi messo a disposizione due ore per accompagnare i figli in questo importante passo della loro vita ma anche della nostra. Sono momenti unici, che non ritornano, e quindi crediamo sia giusto che ogni genitore li possa vivere".

Il permesso di due ore sarà utilizzabile dai genitori di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. "Siamo molto orgogliosi di questa ulteriore iniziativa a favore dei nostri collaboratori che va ad aggiungersi a quanto, negli ultimi anni, stiamo realizzando per sostenere e facilitare la conciliazione dei tempi lavoro e famiglia", spiega Nicola De Iorio, direttore hr del Gruppo Agsm aim. "Queste due ore sono un investimento per il nostro Gruppo perché permettono ai nostri colleghi di poter vivere con serenità un momento importante della famiglia sapendo che Agsm Aim li supporta ed è al loro fianco", aggiunge.