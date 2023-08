Quali tasse si pagano sui fondi pensione?

Gli investimenti in fondi pensione, noto strumento di previdenza integrativa, sono oggetto di tassazione. Questa varia non solo in base ai rendimenti registrati dal fondo con i capitali investiti dal risparmiatore, ma anche all’ammontare del capitale investito stesso e alle tempistiche e modalità di riscatto.

Ad oggi viene applicata un’imposta sostitutiva del 15% sui capitale investito finale a partire dal 1° gennaio 2007, aliquota che tuttavia diminuisce in base all’anzianità della partecipazione al fondo. Passati 15 anni di versamenti, questa scende dello 0,3% per ogni anno di partecipazione ulteriore, fino a un minimo del 9%.

Tale tassazione è applicata sull’importo imponibile, a cui vengono sottratti i rendimenti, già soggetti alle tasse previste per le rendite finanziarie, sottolinea Money.it, come anche i contributi che non sono stati dedotti in fase di dichiarazione dei redditi durante gli anni di partecipazione al fondo poiché eccedenti 5.164,57 euro, ovvero l’importo massimo deducibile annualmente.

Si ricorda che sulle rendite del capitale investito in fondo pensione si applica un’aliquota fiscale del 20% (e non del 26%, come per la maggior parte dei guadagni da investimenti finanziari, come le azioni), o del 12,5% qualora la rendita sia proveniente da investimenti su titoli di Stato.

In caso di rendimenti negativi, invece, la minusvalenza viene sottratta dall’ammontare dei rendimenti positivi potenzialmente registrati negli anni successivi.

In caso di riscatto anticipato delle somme accumulate nel fondo pensione la tassazione varia in base al motivo dell’anticipazione. Se questo viene richiesto per far fronte a spese sanitarie per il lavoratore, il coniuge o il figlio si può richiedere fino a un massimo del 75% del capitale maturato, tassato del 15% (riducibile fino al 9% in base agli anni di contribuzione. Se il riscatto avviene per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa o di quella dei figli o per altre motivazioni previste è possibile chiedere fino al 75% dell’importo, a patto però che siano passati 8 anni dall’iscrizione a qualsiasi forma pensionistica, e l’imposta è del 23%.