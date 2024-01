Il Superbonus 110% è stato utilizzato per la ristrutturazione di 8 castelli. E' il dato che spicca nel quadro delineato dall'Enea sull'agevolazione. Gli investimenti ammessi al superbonus hanno sfondato quota 100 miliardi di euro, arrivando a 102,7 miliardi, secondo le cifre. Il numero di edifici condominiali che hanno beneficiato della detrazione al 110% sono 104.856 per un investimento medio di 614.833 euro, per un valore complessivo di 64 miliardi. Gli edifici unifamiliari sono 240.441 (117.472 euro spesa media) per un totale di 27,5 miliardi ammessi a detrazione, a cui si sommano 116.128 unità immobiliari funzionalmente indipendenti (98.506 euro spesa media) per un totale di 11,2 miliardi. Capitolo castelli: il superbonus è stato utilizzato per la ristrutturazione di 8 edifici di questo tipo, con una spesa media di 240.726 euro.