FAE, l’azienda leader nelle attrezzature forestali, agricole e stradali concepite per fare la differenza

Milano, 19 luglio 2022. Guidata dal valore dell’innovazione tecnologica e della qualità costruttiva, così da assicurare prestazioni d’eccellenza e affidabilità ai massimi livelli, FAE ha costruito una posizione di primo piano nel campo della progettazione e produzione di testate per trattori, escavatori, minipale, veicoli speciali nonché di veicoli cingolati per lavorazioni forestali, agricole, stradali e per lo sminamento.

Dell’offerta FAE fa parte una gamma di soluzioni strutturate in oltre 90 prodotti e 400 modelli, grazie ai quali è in grado di dare una risposta efficace e all’altezza delle complesse esigenze operative dei clienti.

Dal punto di vista delle tipologie di attrezzature figurano, svariati modelli di trincia forestale, frese forestali, fresaceppi, frantumasassi, stabilizzatrici e testate multifunzione. Tante opzioni per condurre attività di gestione forestale, bonifica agricola, gestione della vegetazione, lavori stradali così come nelle costruzioni e infrastrutture. Inoltre, per quello che riguarda i veicoli cingolati, sono messi a disposizione sistemi con cabina per lavori forestali e veicoli cingolati radiocomandati per lo sminamento.

Alla base di FAE, azienda con sede centrale a Fondo-Borgo d’Anaunia (Trento), c’è un percorso imprenditoriale inaugurato nel 1989. Le sue attività interessano non solo la produzione e vendita, ma anche assistenza in fase di post-vendita e distribuzione dei ricambi. Quattro i siti produttivi in Italia, di cui uno presso la Sede Centrale, sei le filiali commerciali che possono contare su un network di rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Ciò che porta alla costruzione di ogni prodotto è un processo di progettazione condotto con estremo rigore e attenzione verso la qualità dei materiali, impiegando risorse tecnologiche all’avanguardia.

Un impegno concepito per rendere il più agile ed efficiente la conduzione di ogni attività, da gestire nelle diverse condizioni ambientali. Le macchine FAE sono state sviluppate per fare sempre la differenza nei diversi ambiti lavorativi.

Come scoprire le prerogative della gamma FAE e le ultime novità? Basta digitare www.fae-group.com e iscriversi alla newsletter.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO & Digital PR

https://fattoretto.agency