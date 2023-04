FAE, macchinari concepiti per fare la differenza nel settore agricolo, forestale e in quello delle infrastrutture

Milano, 5 aprile 2023. FAE, realtà italiana attiva dal 1989 nell’ambito della progettazione e produzione di attrezzature e veicoli per lavorazioni forestali, agricole, stradali e lo sminamento, si è affermata come un autentico punto di riferimento del settore. L’azienda, ponendo una specifica attenzione nei confronti dell’innovazione sul piano tecnologico e della qualità costruttiva, fornisce prodotti sinonimo di massima affidabilità e prestazioni, concepiti per fare la differenza in ogni settore.

La gamma di soluzioni espressione di FAE annovera oltre 90 prodotti e 400 modelli: testate per trattori, escavatori, minipale, veicoli speciali e non solo. Macchinari efficaci ed affidabili, all’altezza delle complesse esigenze operative dei clienti.

Dal portale ufficiale www.fae-group.com, l’utente può scoprire tutti i prodotti disponibili, accompagnati da dettagliate schede descrittive, che includono specifiche tecniche, applicazioni d’utilizzo, immagini e video. Per ricevere ulteriori informazioni e una quotazione è sufficiente cliccare su “Richiedi informazioni” e compilare l’apposito form online.

Alla base dell’operatività di FAE vi è una specifica attenzione nei confronti di qualità e produttività. Durante la fase di produzione dei macchinari sono impiegati unicamente i materiali più resistenti e le tecnologie più avanzate. Ogni dettaglio è studiato per facilitare l’esecuzione di qualunque compito. Lo afferma lo stesso slogan aziendale: i prodotti FAE sono progettati per fare la differenza, in ognuno dei settori produttivi nei quali opera.

Per ciò che riguarda le principali soluzioni, in catalogo figurano vari modelli di trincia per trattore di bassa, media, alta e altissima potenza. Disponibili anche frese forestali, trincia per miniescavatore, trinciatutto forestale, frantumasassi, fresaceppi, stabilizzatrici e testate multifunzione per trattori, escavatori, minipale e veicoli speciali.

Numerose opzioni concepite per condurre attività di gestione forestale e della vegetazione, bonifica agricola, lavori stradali, così come nelle infrastrutture e costruzioni. Vengono poi messi a disposizione veicoli cingolati con cabina o radiocomandati.

La sede centrale di FAE è situata a Fondo-Borgo D’Anaunia in Trentino. L’azienda, dal punto di vista organizzativo, può contare anche su sei filiali commerciali e una fitta rete di rivenditori, che consentono di commercializzare i prodotti in tutto il mondo.

Le attività della realtà italiana non si limitano esclusivamente alla produzione e alla vendita, ma riguardano anche l’assistenza in fase di post-vendita e la commercializzazione di parti di ricambio. Il cliente, infatti, può fare affidamento su un esperto supporto di assistenza tecnica, in grado di affiancare il rivenditore FAE in ogni necessità. Il merito, infine, è anche della nuova piattaforma FAE Online Support, che garantisce immediatezza e praticità, a disposizione dei concessionari autorizzati dell’azienda.

