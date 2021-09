"Fai vaccinare tuo marito", il 'consiglio' di De Blasio alla moglie di Bolsonaro

Messaggio del sindaco di New York su Twitter a Michelle Bolsonaro: "Così la smetterà di essere un pericolo per gli altri"

"Manda tuo marito a vaccinarsi, così la smetterà di essere un pericolo per gli altri". Il sindaco di New York, Bill De Blasio, si è rivolto così su Twitter alla moglie del presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

Lo spunto è una notizia del New York Times, secondo cui Michelle Bolsonaro si è fatta vaccinare contro il covid-19 durante la sua visita la settimana scorsa a New York, in occasione dell'Assemblea generale del'Onu. Il marito è stato l'unico leader del G20 intervenuto all'Onu a dichiarare pubblicamente di non volersi vaccinare. De Blasio lo aveva già attaccato per questo su Twitter. "Se non vuoi vaccinarti, non venire", lo aveva esortato.

Intanto in Brasile la decisione della moglie del presidente di farsi vaccinare a New York e non in patria è stata molto criticata, con alcuni commentatori che vi vedono un segno di "disprezzo" verso il sistema sanitario nazionale, riferisce il portale G1. Durante la trasferta a New York, il ministro brasiliano della salute, che faceva parte della delegazione ufficiale, è risultato positivo al covid.