“Sono onorato di ricevere questo premio Fair Play perché non me lo sarei mai aspettato. Ai ragazzi che si avvicinano al karate consiglio di essere solidali e di aiutare chi è in difficoltà”. Così l’atleta nella specialità del karate, Giorgio Pietro Torrisi, a margine della conferenza stampa per la presentazione della XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, tenutasi a Roma presso il Salone d’Onore del CONI.