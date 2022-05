Falcone, l'avvocato: "Report una montatura, Bellini già archiviato"

"Spero a questo punto riaprano il processo di Bronte, quando nel 1860 Nino Bixio fece fucilare un po' di contadini... Prossima volta che incontro Mondani (il giornalista di Report autore del servizio, ndr) glielo consiglierò. D'altronde, tutta l'inchiesta si fonda su una dichiarazione fatta in un colloquio investigativo di 30 anni fa, che quindi non può essere utilizzata. Il mio assistito è stato implicato in quella storia nel '92, '93 ed esaminato da Giovanni Melillo, oggi procuratore nazionale antimafia. Lo vogliono rimettere in mezzo? E lo rimettano in mezzo. Ma, ricordiamolo, è stato archiviato. Questi processi si basano su atti inutilizzabili in un dibattimento e allora si fanno sulla stampa". Antonio Capitella, avvocato di Paolo Bellini, recentemente condannato per la strage di Bologna, commenta così all'Adnkronos la puntata di Report andata in onda ieri sera sulla presunta implicazione della destra eversiva nell'attentato di Capaci costato la vita, 30 anni fa, al giudice Giovanni Falcone.

"Bellini fisicamente sta abbastanza bene, queste cose non lo agitano più di tanto. D'altronde ha l'ergastolo, cosa può turbarlo ulteriormente? I colloqui investigativi nel '92 li ha fatti al muro o a qualche carabiniere, procuratore? - chiede provocatoriamente l'avvocato - Perché non sono partite le indagini quando c'erano spazio, tempo, luoghi e soprattutto tutti i personaggi vivi che si potevano difendere? Si parte da un dato inutilizzabile, per di più chi ha fatto le dichiarazioni e chi le ha raccolte sono morti. Delle Chiaie è stato imputato 11 volte e puntualmente assolto: qualche domanda tocca farsela: o sbagliano i processi, o sbagliano i giudici. Ora questa cosa montata dal solito regista Mondani riparte da un dato inutilizzabile, quindi dal nulla. Con tutti i morti intorno il processo lo andiamo a fare nei cimiteri".

(di Silvia Mancinelli)