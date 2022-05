Falcone: Sansonetti, 'da Rai servizio definito depistaggio da pm e Vigilanza non interviene'

''Report ha messo in onda un servizio che è stato definito un depistaggio dalla procura di Caltanissetta. Ma è stato mandato in onda dalla Rai e nessuno si è indignato. La commissione di vigilanza cosa ha detto? Nessuno se ne è occupato, i giornali non se ne sono occupati, è un caso clamoroso. Vogliamo chiedere che sia fatta una trasmissione di riparazione?''. Lo ha detto il direttore del Riformista Piero Sansonetti intervenendo al convegno 'Milano, Brescia, Bologna: quale verità storica sulle stragi'.