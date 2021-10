Famiglia media spende 817 euro all'anno in abbonamenti bus

La spesa per l’abbonamento annuale ai mezzi pubblici di una famiglia italiana tipo, due persone che lavorano e uno studente, ammonta a 817 euro medi l’anno. E' la stima elaborata dalla Uil in uno studio curato dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio nelle città capoluogo di provincia, diretto dalla segretaria confederale Ivana Veronese. Il costo medio di un biglietto ordinario per i mezzi del trasporto pubblico in Italia, nel 2021, si aggira su 1,30 euro con punte di 1,70.