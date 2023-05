Sono un milione in Italia, in aumento di quasi il 10% dal 2012

Le famiglie con un solo genitore si trovano sempre più a rischio povertà, con conseguenze dirette sulla vita dei bambini: nel 2021 erano l'11,5%. È quanto rivela il rapporto della fondazione Openpolis che sottolinea come questo tipo di famiglie siano 1 milione in Italia, un aumento quasi del 10% dal 2012. Quasi un nucleo monogenitoriale su 10 ha dichiarato di non essersi potuta permettere carne o pesce ogni due giorni nel 2021.