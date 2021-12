"Quello che noi seminiamo, i figli faranno con noi. Per favore, non trascurare i nonni, gli anziani sono la saggezza. Non lasciamoli soli". Il Papa parla ai dipendenti vaticani nell’Aula Paolo VI in occasione degli auguri di Natale. E coglie l’occasione per invitare a contrastare la cultura dello scarto. "Non dimenticare gli anziani perché questa cultura dello scarto li lascia da parte sempre".