Famoso dopo salvataggio bimba diventa vittima haters: docufilm su piccolo eroe Valerio Catoia

Diventa 'famoso' dopo aver salvato una bambina che stava per annegare a Sabaudia e viene preso di mira sui social perché ha la sindrome di down. Ma non si arrende e con il supporto della famiglia denuncia i suoi haters consentendo alla polizia di individuarli e denunciarli. Si chiama Valerio Catoia, il piccolo eroe protagonista del docufilm realizzato dalla Polizia e dagli alunni dell’istituto di Cinematografia 'Roberto Rossellini' di Roma, presentato all’Auditorium Parco della Musica, davanti a 1200 studenti romani. Il corto dal titolo 'Haters e piccoli eroi' sarà distribuito in tutte le scuole d'Italia e attraverso le pagine social istituzionali della Polizia proprio per sensibilizzare i ragazzi contro il cyberbullismo e sui rischi connessi all’utilizzo della rete da parte di minori.

''Abbiamo visto un esempio magnifico di normalità - ha detto il capo della Polizia Lamberto Giannini durante la presentazione del docufilm all'Auditorium Parco della Musica - Valerio Catoia è un ragazzo eccezionale che ha avuto comportamenti normali di altruismo e generosità a cui dovremmo tendere tutti noi. Ha messo a rischio la propria vita per compiere un salvataggio eccezionale. Io penso che la forza della normalità sia una delle forze più grandi: quando noi riusciremo a considerare questi comportamenti come normali avremmo vinto la partita''.

''Valerio ha avuto la forza di denunciare e ha portato avanti il suo esempio con coraggio facendo capire che dal cyberbullismo e dal bullismo bisogna difendersi e rivolgersi all'autorità - ha aggiunto Giannini - La polizia di Stato e la polizia postale hanno risolto il caso. Bisogna riuscire a capire quanto possano far male e possano essere gravi comportamenti dettati dalla leggerezza''.

Valerio Catoia, diventato testimonial della campagna educativa della Polizia Postale e delle Comunicazioni contro l’odio sul web, nel 2017 è stato nominato 'Alfiere della Repubblica' dal presidente Sergio Mattarella, per il coraggio dimostrato nel salvataggio della bambina a Sabaudia. Lo scorso anno il capo della Polizia Lamberto Giannini lo ha nominato 'Poliziotto ad honorem', titolo destinato a coloro che si sono dedicati ad attività volte a rafforzare la cultura dei valori civili, dell’inclusione sociale e della solidarietà, evidenziando qualità umane o professionali di indubbio rilievo e rappresentative dei valori e dei principi ispirati alla cultura della legalità della Polizia.