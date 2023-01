Fantom lancia la democrazia cripto

Con una scelta che rappresenta un punto di svolta per tutto il settore fintech, la blockchain Fantom ha annunciato l’integrazione di “Ecosystem Valut”, un nuovo fondo alternativo riservato agli investimenti nella finanza decentralizzata. La vera novità consiste nel fatto che la piattaforma è controllata dagli utenti, cui vengono sottoposte le proposte dei diversi investitori, che, per la loro approvazione, devono riuscire a conquistare una maggioranza del 55% degli azionisti. I pagamenti saranno versati tramite Llama Pay, startup specializzata in transazioni digitali.