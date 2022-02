Report, Faraone: "Ranucci mi mandò messaggi minacciosi, Rai prenda posizione"

"Era la mattina del 25 novembre quando mi arrivò un messaggio da un numero sconosciuto. Era Sigfrido Ranucci che mi accusava di avergli gettato fango addosso. Il vicedirettore di RaiTre proseguiva con intimidazioni varie. Diceva: 'Ho dossier su di voi tutti' e, ancora, 'Vi scateno contro le mie telecamere'. Cose di questo tenore, che reputo gravissime". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è il senatore Davide Faraone di Italia Viva. Era stato proprio il politico, da sempre molto vicino a Matteo Renzi, a rendere nota in Commissione Vigilanza, il giorno prima degli sms ricevuti da Ranucci, una lettera anonima che accusava il conduttore di 'Report' di molestie sessuali in redazione. Quel giorno Ranucci scrisse dei messaggi anche al deputato forzista Andrea Ruggieri, che ieri li ha resi noti parlando di "minacce". La mattina seguente, come spiega oggi Faraone, il giornalista scrisse anche a lui. In una intervista, ieri, Ranucci ha spiegato di avere reagito "perché ferito nella mia dignità" spiegando di "non avere mai minacciato nessuno".

"Ci si può sentire feriti in molte circostanze, o aggrediti com’è accaduto al sottoscritto dalle telecamere di Report, per aver osato fare un'interrogazione parlamentare riguardo a un inopportuno servizio sui vaccini "pericolosi" mandato in onda da Ranucci in piena pandemia, ma non per questo bisogna intimidire, insultare o minacciare - replica oggi Faraone - Sono comportamenti molto gravi su cui è necessario che la Rai prenda posizione, non può verificarsi la circostanza che il vigilato minacci il vigilante. Qui l'unica dignità che vedo lesa è quella della commissione e dei suoi membri che hanno il dovere di agire secondo i principi fondativi della stessa". Ma perché a novembre decise di portare in vigilanza il documento anonimo? "Perché la Rai è un'azienda pubblica e il suo buon nome va preservato e tutelato dallo Stato, la Commissione vigilanza nasce a questo scopo: l'informazione pubblica è un bene comune e chi vi lavora è tenuto a comportamenti rispettosi e adeguati - dice Faraone - La richiesta di approfondimento doveva essere l'occasione per Ranucci di fugare ogni ombra".

Sempre Ranucci ha detto ieri di avere notato delle “coincidenze” su alcune date il cui obiettivo sarebbe la chiusura di Report. Sostiene che il primo dossier falso arriva dopo l'inchiesta "su Alitalia, Renzi, i suoi rapporti con Ethiad e il caso Aiur Force". Dopo due mesi "gira il primo dossier falso che accusa Report". Poi, va in onda la puntata su Mancini-Renzi e IV “rilancia quel sossier”. "E dopo un mese arriva la lettera anonima sulle molestie", dice a Repubblica. "Guardi - replica oggi a muso duro Davide Faraone - i dossieraggi, com'è noto, sono materia di Ranucci, egli stesso ha tenuto a precisare di avere in tasca svariati dossier pronti".

"La macchina del fango non è cosa che ci riguarda, piuttosto continuo a non condividere il "metodo Report", criticato anche nella mail che è giunta a tutti i membri della commissione vigilanza. E mi chiedo quale tipo di servizio pubblico possa tollerare una trasmissione dove le inchieste vengono costruite troppo spesso non sulla base delle notizie ma sul politico da impallinare".

Poi, tornando a parlare dei messaggi scambiati tra Ranucci e il deputato Ruggieri, definite dall'ad della Rai Carlo Fuortes “affermazioni gravi” ma sottolineando che, comunque, si tratta di “comunicazioni private”, Faraone dice: "Fuortes ha anche aggiunto che istruirà un’audit interna , altrimenti sarebbe stato incredibile che l'ad Rai cercasse di sminuire la portata di un comportamento chiaramente intimidatorio: facciamo attenzione a rispettare la commissione vigilanza e il suo doveroso ruolo di controllo".

"Aspettiamo di vedere cosa inventa Ranucci stavolta - dice ancora Faraone parlando dei '78 mila dossier sui politici" di cui avrebbe parlato Ranucci nel messaggio a Ruggieri -la sceneggiatura di Renzi all'Autogrill e la figura della fantomatica insegnante dall'udito bionico sono noti come uno dei più bassi momenti di giornalismo televisivo. Non temiamo nulla, la gente ha ormai capito il "metodo Ranucci", reso ancora più evidenti dopo l'episodio delle minacce. Il punto è che con la sua conduzione il vice direttore di Rai Tre ha oltretutto svilito il prestigio di una trasmissione di inchiesta storica che è patrimonio dell’informazione".

Poi Faraone replica al M5S che, ieri, ha detto in Vigilanza che quanto accaduto un “tentativo di colpire Report”. "Report dovrebbe essere una trasmissione di inchiesta , non una serie tv alla house of cards".

Mentre sul documento anonimo sulle presunte molestie sessuali, smentite con forza da Ranucci che dice che il suo "è il primo caso di 'me too' senza il 'me', Faraone spiega: "Dovrebbe ringraziarci invece di minacciare ritorsioni e telecamere puntate come pistole fumanti, gli abbiamo dato la possibilità di fugare ogni sospetto".

Secondo il giornalista Ranucci, la Vigilianza avrebbe "travalicato il compito di vigilanti” e che si poteva secretare la seduta e fare una comunicazione scritta alla Rai. "No - risponde Faraone -è lui che ha confuso i ruoli. C'è la vigilanza che controlla il vigilato, la reazione rabbiosa di Ranucci la dice lunga sul suo modo di fare giornalismo. Credo sia questa la cosa più grave, perché va a danno dei telespettatori. Certamente non potevamo tacere di fronte a un'accusa di tale gravità, avevamo il dovere di verificare". (di Elvira Terranova)