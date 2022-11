"Se vogliamo 'venderci' dal punto di vista professionale o personale dobbiamo applicare le logiche di branding, tipicamente aziendali e di prodotto, a noi stessi". A spiegare come farlo in modo efficace è Antonello Maraglino, docente di Comunicazione digitale e social media all'Università degli Studi Internazionali i Roma nel corso 'Digital personal branding' che si che si terrà in formato Webinar live il prossimo martedì 15 novembre alle ore 17.00.