"In un momento particolarmente difficile" l'impegno dell'Ania "si concretizza in una nuova partnership con la Sace" con una "iniziativa che, attraverso una garanzia pubblica, favorirà il rilascio di fideiussioni assicurative alle piccole e medie imprese per ottenere la dilazione dei pagamenti sui consumi energetici". Lo ha annunciato Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, nel corso della sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione.