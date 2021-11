Farina, pasta integrale e pane: costi in rialzo da marzo a ottobre 2021, con rincari rispettivamente del 38%, 33% e 11% in pochi mesi. Questo uno dei dati emersi dall'indagine Federconsumatori svolta in alcuni esercizi commerciali dal nord al sud Italia. Segnalazione dell'associazione all'Antitrust per i rincari.