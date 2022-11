Farmaceutica, Bruni (Pfizer): "Festeggiamo 50 anni ma lavoriamo per il futuro'

"E’ con incredibile orgoglio che inauguriamo i festeggiamenti per il 50esimo anniversario dello stabilimento di Ascoli. Abbiamo scelto di farlo attraverso una mostra che racconta la nostra essenza, fatta di un connubio tra tecnologia e scienza da un lato e dall’atro da risorse umane, arte e territorio. Festeggiamo 50 anni ma il nostro impegno è lavorare per le generazioni future e arrivare a festeggiare i 100 e i 150 anni.”. Così Rossella Bruni, Direttore stabilimento Pfizer di Ascoli Piceno a margine dell’inaugurazione dell’esposizione ‘Genealogy. Insieme. Una storia. La mostra’, allestita nello storico Palazzo dei Capitani per celebrare i primi 50 anni del sito produttivo di Pfizer ad Ascoli Piceno.