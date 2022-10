Farmaceutica: Egualia, “Sconcerto per la delibera dell’Umbria su taglio alle prestazioni”

Rischi per accesso alle cure per patologie gravi e oncologia senza un percorso condiviso con medici e pazienti. Antistorici gli obiettivi di riduzione lineare della spesa.

Roma, 21 ottobre 2022 - Desta sconcerto e preoccupazione la delibera con cui la Regione Umbria punta a ridurre del 25% la spesa farmaceutica con il ricorso a tagli lineari e stringenti indirizzi ai medici prescrittori senza nessun ricorso logico al tema dell’appropriatezza prescrittiva, con diktat che rischiano – come molti esempi in giro per l’Italia dimostrano – di limitare l’accesso alle cure per pazienti affetti da malattie gravi in aree come la reumatologia, la gastroenterologia, la nefrologia, l’oncologia ed ematologia.

La Regione si accinge a tagliare le prestazioni in aree in cui sono disponibili medicinali capaci di garantire cure appropriate a prezzi accessibili, come è il caso dei numerosi biosimilari presenti sul mercato, che consentirebbero di coniugare appropriatezza prescrittiva, migliore e più ampio accesso alle cure e reinvestimento delle risorse per le cure più innovative a maggior costo. Ancora oggi in Italia sono quasi 130 mila pazienti in condizioni di sotto trattamento proprio in quelle aree terapeutiche che non saranno riportati nei percorsi diagnostico terapeutici imponendo tagli lineari alla spesa, come quello indicati dalla Regione Umbria.

Obiettivi di questo genere non sono realizzabili se non attraverso percorsi condivisi e partecipati con i clinici e con il coinvolgimento attivo deli pazienti che vanno informati e resi consapevoli delle scelte terapeutiche.

Il comparto delle aziende produttrici di equivalenti, biosimilari e Value Added Medicines rappresentato da EGUALIA non può che condividere l’allarme lanciato da Cittadinanzattiva, Fimmg e Federfarma sui criteri economicisti adottati dalla delibera della Regione Umbria che tradiscono in pieno il diritto sancito dalla Costituzione dell’uguaglianza dei cittadini davanti al diritto alle cure.

EGUALIA (già Assogenerici) è l’organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia. L’associazione, fondata nel 1993, rappresenta oggi più di cinquanta tra imprese multinazionali e aziende italiane dislocate su tutto il territorio nazionale, per un totale di 10mila occupati e quasi 40 siti produttivi. In ambito europeo, EGUALIA è membro di Medicines for Europe (già EGA), la voce delle industrie produttrici di farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Europa che rappresenta 350 siti produttivi e di ricerca con un totale di 160mila addetti