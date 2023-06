Farmaceutica, Urso: "L'investimento di Msd è un risultato concreto del tavolo per il settore"

L’investimento Msd in Italia “è un importante e significativo segnale di come il sistema produttivo italiano stia crescendo nei settori dell’alta ricerca e nella farmaceutica e lo fa con una partnership internazionale che rende più forte, significativo e competitivo l’interno sistema farmaceutico italiano. Per noi è uno degli asset più importanti del ‘Made in Italy’. Per questo abbiamo istituto qui il tavolo dell’industria farmaceutica e biomedicale e questo è il risultato concreto”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine della presentazione a Roma dell’investimento di Msd n Italia, 200 mln di dollari in 10 anni.

“Nel prossimo provvedimento che presenterò in Consiglio dei ministri questo pomeriggio, la legge quadro sul Made in Italy, affronteremo anche la tematica delle risorse necessarie per l’approvvigionamento delle materie prime che servono alle imprese italiane con il Fondo sovrano sul Made in Italy”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine della presentazione a Roma dell’investimento di Msd in Italia. “A breve poi realizzeremo un provvedimento sulle materie prime critiche che seguirà il report che la Commissone presenterà al Consiglio d’Europa a fine giugno per consentire al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi che si sono posti, molto ambiziosi, per le materie prime critiche che servono alla realizzazione dei prodotti sul nostro continente per liberarci da ogni dipendenza”, ha concluso.