Farmaci anti-covid illegali venduti online, Nas oscurano 30 siti

Sono 30 i siti oscurati dai carabinieri del Nas: offrivano online medicinali per curare il covid-19. Nelle pagine web, oltre a una serie di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia, venivano venduti anche medicinali contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni d’impiego clinico o sperimentale in relazione all’infezione da Sars-cov-2 come ivermectina, indometacina e ranitidina.