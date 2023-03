Farmaci, Luppi (Msd Italia): 'Ampliare Fondo per innovativi'

“La costituzione di un fondo “ad hoc” per l’acquisto di farmaci innovativi ha rappresentato un importante segnale di attenzione nei confronti dei farmaci ai quali il Ssn attribuisce priorità nell’accesso per la natura del target (patologia rilevante per la quale non esistono valide alternative terapeutiche) e/o per l’importante valore terapeutico aggiunto”. Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia, nel suo intervento in occasione della quinta edizione dell’”Inventing for Life Health Summit” quest’anno dedicato al tema: “Investing for Life: la salute conta”, organizzato da Msd Italia oggi a Roma presso l’Auditorium dell'Ara Pacis.