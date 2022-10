Farmacia Camba, Francesco Strazzera: “Telemedicina, le farmacie diventano sempre più presidi essenziali per la salute dei pazienti”

Il responsabile della storica farmacia di Cagliari, titolare della struttura insieme al fratello Maurizio, evidenzia come i nuovi servizi per il monitoraggio della salute contribuiscono al miglioramento delle attività mediche. Obiettivo: velocità e serenità dei pazienti

La telemedicina diventa realtà sempre più concreta e a portata di mano, con i servizi che vengono erogati non solo presso strutture ospedaliere ed ambulatori, ma anche all’interno delle farmacie. Un’attività di grande aiuto, che avvicina i pazienti a check-up cardiaci e analisi del sangue, garantendo rapidità e costi bassi. “È molto importante poter offrire servizi di questo genere, specie in un momento storico come quello che stiamo vivendo”, spiega Francesco Strazzera, insieme al fratello Maurizio responsabile della Farmacia Camba di Cagliari. Le farmacie sono diventate negli anni della pandemia ancor più importanti, veri e propri presidi per la salute in un periodo nel quale accedere alle strutture sanitarie risulta, ancora oggi, complicato. Per questo motivo, abbracciare le innovazioni diventa decisivo per le farmacie, che in questo modo si avvicinano ulteriormente ai pazienti. Ma cosa offre il sistema di telemedicina? “Parliamo ad esempio di elettrocardiogrammi, refertati in pochi minuti da un medico che a distanza analizza il risultato del tracciato generato dagli elettrodi posizionati sul corpo del paziente”, spiega Dottor Strazzera. “Ma è possibile eseguire analisi anche più approfondite grazie all’holter cardiaco portatile, con una serie di elettrocardiogrammi realizzati in 24 o 48 ore”. Data la lunga attesa negli ospedali, grazie al servizio offerto dalla farmacia si può evitare di attendere persino mesi per questo tipo di analisi, con costi identici a quelli del servizio sanitario nazionale. “Con la telemedicina possiamo davvero rivoluzionare il mondo delle cure, nel rispetto delle singole figure professionali ma andando letteralmente incontro ai bisogni dei pazienti”, sottolinea il responsabile della Farmacia Camba. Oltre agli elettrocardiogrammi, con la telemedicina è possibile svolgere analisi di prima istanza per glicemia, colesterolo, emoglobina e test di gravidanza con una sola goccia di sangue. Un’expertise importante e valida quella proposta dalla Farmacia Camba, che è anche farmacia galenica. “Possiamo effettuare vari tipi di preparazioni magistrali con i dosaggi prescritti. Il mondo farmaceutico ha permesso il superamento di questo servizio, che in realtà — spiega Francesco Strazzera — è ancora molto utile. Pensiamo alle medicine per gli animali: i farmaci veterinari hanno spesso una diluizione particolare, che noi possiamo creare partendo dal principio attivo”.

