Farmacie Dambrosio e Giordano, presidi sanitari sul territorio

Negli ampi spazi delle due farmacie di Altamura vengono effettuati servizi sanitari e fornita consulenza soprattutto in ottica di prevenzione e cura della salute

Bari, 28/03/2023. Il volto delle farmacie in Italia è in continua evoluzione: il nuovo concept della farmacia è quello di un presidio sanitario in grado di offrire una serie di servizi al cittadino, un avamposto del Servizio Sanitario sul territorio. “E’ vero – conferma Irene Dambrosio, titolare, insieme ai genitori e ai due fratelli, delle farmacie Dambrosio e Giordano di Altamura, in provincia di Bari – la farmacia oggi deve focalizzarsi sulla prevenzione e la salute dell’utenza attenta al proprio benessere. Potendo usufruire di ampi spazi, di personale preparato e competente e di tecnologie sempre più moderne siamo in grado di offrire servizi in tempo reale, senza bisogno di prenotazione”. Nelle farmacie Dambrosio e Giordano è possibile fare prevenzione delle patologie cardiache grazie ad un monitoraggio dei parametri cardiovascolari (glicemia, colesterolo HDL e LDL, trigliceridi) e grazie alla possibilità di eseguire l’elettrocardiogramma a 12 derivazioni e l’holter cardiaco e pressorio per un monitoraggio nelle 24/48 ore sia dell’attività elettrica del cuore che dell’andamento dei valori pressori. Per quanto riguarda il benessere dell’intestino viene eseguito sia il Foodplan che analizza l’intolleranza a 92 classi di alimenti, l’intolleranza genetica al lattosio, la sensibilità al glutine e la presenza di un’infiammazione cronica, sia il Biomaplan che analizza la composizione genetica del microbiota intestinale. Tali test sono utili in caso di sintomi cronici come difficoltà digestive, mal di testa, candidosi, cistiti, stipsi, colon irritabile, eruzioni cutanee. “Le nostre farmacie – continua la dr.ssa Irene Dambrosio - offrono una consulenza nutrizionale mediante l’utilizzo di una bilancia impedenziometrica che analizza la composizione corporea, misurando il grasso viscerale, la massa muscolare, l’idratazione e la ritenzione idrica e, inoltre, sono specializzate in omeopatia, floriterapia e fitoterapia”. La farmacia Giordano e la farmacia Dambrosio costituiscono un punto di riferimento sul territorio in ambito tricologico, grazie al check up eseguito con video dermatoscopio e una consulenza con farmacista tricologa per le problematiche di capelli e cuoio capelluto. In primo piano anche la salute della pelle, grazie alla possibilità di valutare dodici parametri cutanei per mezzo dello skin analyzer, che consente di elaborare protocolli personalizzati, per una beauty routine altamente performante. “Offriamo supporto professionale alla mamma durante l’allattamento, secondo le linee guida dell’OMS – conclude la dr.ssa Irene Dambrosio - e promuoviamo la sicurezza dei bambini a tavola, in auto e a casa con corsi mensili tenuti da istruttori qualificati sulle manovre di disostruzione pediatriche”.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito https://www.farmaciedambrosiogiordano.it/

Contatti: https://www.farmaciedambrosiogiordano.it/