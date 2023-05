Farmacie online: Farma Con Voi ancora in crescita, il fatturato raddoppia

Arzano (Na), 4 maggio 2023 – Il settore della farmacia online continua a crescere da alcuni anni, mostrando il forte interesse dei consumatori verso questa modalità di acquisto semplice, veloce, comoda e personalizzata. Secondo gli ultimi dati IQVIA, l’e-pharmacy ha aumentato il giro d’affari di quasi il 24% nel 2022 rispetto al 2021.

Tra le realtà che si sono distinte c’è Farma Con Voi, e-commerce farmaceutico interamente incentrato sulla soddisfazione dei clienti. L’attenzione dedicata alla qualità e agli utenti ha premiato Farma Con Voi con un fatturato più che raddoppiato nell’ultimo anno rispetto ai 12 mesi precedenti.

Si tratta di un risultato al di sopra dell’andamento del settore, a riprova dell’ottimo riscontro ottenuto da un modello di vendita su misura delle esigenze dei consumatori. D’altronde, aspetti come la qualità, l’affidabilità dei marchi e dei prodotti proposti e i consigli dei farmacisti ricoprono un ruolo fondamentale nelle decisioni di acquisto.

Farma Con Voi: un vasto assortimento per la salute e il benessere di ogni membro della famiglia

Farma Con Voi è riuscita a conquistare la fiducia dei consumatori attraverso un approccio che valorizza al massimo la customer experience, mettendo a disposizione degli utenti un servizio che è in grado di offrire le soluzioni più adeguate a ciascun cliente.

Per esempio, è possibile usufruire di un ampio catalogo di prodotti, con migliaia di articoli selezionati tra le proposte dei migliori marchi del settore della salute e del benessere per garantire il miglior rapporto qualità-prezzo.

I prodotti spaziano dall’alimentazione all’integrazione di qualità, dalla cosmesi all’igiene personale, comprese soluzioni dedicate per i bambini, che vanno dai giochi al latte in polvere. Una delle sezioni più apprezzate dell’e-commerce farmaceutico è quella riservata ai prodotti per gli animali domestici, dove trovare un vasto assortimento di veterinaria e articoli per animali d’affezione come alimenti di qualità, parafarmaci, medicazioni, prodotti per la toelettatura e accessori come ciotole e guinzagli.

Non mancano nemmeno prodotti di erboristeria e fitoterapici, soluzioni per l’igiene orale, articoli per contrastare la caduta dei capelli e tantissime proposte per ogni esigenza legata alla salute e al benessere di ogni membro della famiglia.

Farma Con Voi fa riferimento a un retail fisico con un ampio assortimento Pet e Farmaceutico, garantendo una proposta ricca e variegata anche presso il punto vendita di via Atellana 60 ad Arzano, in provincia di Napoli.

I vantaggi di acquistare online nella farmacia online Farma Con Voi

In Italia è possibile acquistare online medicinali che non richiedono la ricetta medica, ossia farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP). A eccezione dei farmaci che richiedono la ricetta medica, sono ammessi alla vendita su internet anche medicinali omeopatici e parafarmaceutici, compresi i farmaci veterinari per i quali non è necessario presentare la prescrizione del medico veterinario.

Acquistare online farmaci consentiti e articoli per la salute e il benessere offre molteplici vantaggi. Innanzitutto, è possibile usufruire di una vasta gamma di prodotti, per trovare sempre ciò di cui si ha bisogno e reperire anche articoli particolari e di nicchia.

Inoltre, è possibile comprare in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, 24 ore su 24, approfittando di costi convenienti, offerte vantaggiose e un comodo servizio di consegna a domicilio. Questa modalità offre anche una maggiore riservatezza rispetto all’acquisto fisico in farmacia.

Sul sito di Farma Con Voi non solo è disponibile un vasto assortimento di prodotti per ogni necessità, ma è possibile beneficiare di prezzi molto competitivi e offerte speciali, incluse promozioni e coupon dedicati per i clienti registrati.

La farmacia online mette a disposizione anche un servizio di consegna veloce, con spedizione gratuita per ordini superiori a 54,90 euro. Farma Con Voi propone anche un efficiente servizio clienti, con il supporto di un team di farmacisti, nutrizionisti, biologi, beauty coaches ed esperti di nutrizione sportiva in grado di fornire consigli e rispondere ad ogni esigenza.

Nello store farmaceutico farmaconvoi.it è possibile chiedere suggerimenti e informazioni in modo semplice e veloce, contattando la farmacia online tramite email, telefono o su WhatsApp, per ricevere tutte le indicazioni di cui si ha bisogno in tempi molto rapidi.

Farma Con Voi è anche il primo e-commerce farmaceutico a zero impatto di CO2, in quanto aderisce al progetto Zero Impact Web di LifeGate per quantificare le emissioni di gas serra prodotte dal portale e compensare la CO2, attraverso il finanziamento di progetti di sostenibilità per acquisti online convenienti e rispettosi dell’ambiente.

