Fascismo, Sylos Labini: "Rimuovere fasci littori Perugia? Proposta talebana"

"Fratoianni e tutta la sinistra non hanno identità culturale e cercano fascismi ovunque"

"Rimuovere i fasci littori trovati durante i restauri al Mercato coperto di Perugia? Le opere d'arte, di qualunque matrice siano, non si toccano. Gravissimo: la proposta di Fratoianni ricorda molto quello che i talebani hanno fatto e stanno facendo oggi nei confronti dell'arte in Afghanistan". E' l'opinione di Edoardo Sylos Labini che, in un'intervista con l'Adnkronos, commenta la proposta del segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di rimuovere due fasci littori emersi nel corso dei lavori di restauro del Mercato coperto di Perugia.

"Fratoianni, come Celestini e tutta la sinistra italiana, sembrano i protagonisti di 'Underground' di Kusturica -prosegue Sylos Labini, fondatore del Movimento Culturaidentità- sono cioè rimasti nei bunker della seconda Guerra mondiale. La sinistra italiana è senza identità culturale e senza riferimenti, e quindi cerca fascismi ovunque".