Fascismo, Tosi: "Mussolini ha fatto cose buone? Sì, le riforme"

"Sul fascismo, ci sono giudizi giustamente molto negativi su leggi razziali, sull'alleanza con Hitler, sull'ingresso in guerra. Altrettanto onestamente si può dire che Benito Mussolini, prima di tutti i disastri da dittatore, abbia fatto riforme addirittura moderne per l'epoca". Flavio Tosi, deputato di Forza Italia ed ex sindaco leghista di Verona, a Tagadà su La7 risponde così alle domande sulle dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa a Un giorno da Pecora.

"Il contesto è quello di Un giorno da pecora, una trasmissione un po' birichina. Ho ripensato a quando Bossi disse 'Tosi è uno stronzo, ha riempito la Lega di fascista a Verona'. In trasmissione mi hanno chiesto se mi sentissi più stronzo o più fascista, ho risposto che mi sento un po' più stronzo... Quando ero nella Lega ho fatto entrare persone che provenivano dalla destra e dall'estrema destra", dice.

Alla trasmissione di Radio Rai, Tosi ha espresso anche giudizi sulla guerra in Ucraina. "Su Zelensky è stato un lapsus, ho espresso giudizi critici che confermo sull'inesperienza: non credo abbia le competenze per affrontare una guerra. Ho detto che era colpa di Zelensky per un'invasione con i carri armati, è stato un lapsus: ovviamente parlavo di Putin".

"Mi sento un pochino fascista, non è reato"