Fashion Revolution Italia lancia mercato urbano FashRev_Mrkt

Fashion Revolution Italia dà vita a FashRev_Mrkt, un mercato urbano di brand che attraverso i loro prodotti si fanno portavoce dei valori e principi di produzione etica promossi da Fashion Revolution. Il market verrà allestito, con il supporto di At Studio, negli spazi di Fondazione Sozzani in via Tazzoli 3 a Milano dal 20 al 22 aprile prossimi e sarà aperto al pubblico dalle 11 alle 19.30 nei giorni 21 e 22 aprile.

“Questa Fashion Revolution Week per noi è speciale, ricorre infatti nel decimo anniversario del crollo del Rana Plaza in Bangladesh - afferma Marina Spadafora, country coordinator e presidente di Fashion Revolution Italia -. A distanza di dieci anni ci siamo chiesti cosa è cambiato e, per trovare una risposta, con FashRev_Mrkt abbiamo voluto dare spazio a brand positivi ed etici, nati per evitare che tragedie come quelle possano ripetersi in futuro”. FashRev_Mrkt ospiterà i progetti di designer nati nella consapevolezza che non può più esserci spazio nell’industria della moda per ingiustizie sociali, spreco di tessuti e utilizzo di materiali o processi inquinanti. Una presa di posizione valoriale che non solo informa il design delle collezioni dei brand scelti per FashRev_Mrkt ma fa anche da corrimano etico in un sistema in cui il concetto di sviluppo sostenibile deve essere normalizzato.

I brand partecipanti di questa prima edizione di FashRev_Mrkt sono 0331, Cantoprimo, Cavia, Close the Loop, Endelea, Farma 282, Kechic, Oost, Pecoranera, Salad, Sunvitale Studio, Tmmt, Tools, W. Camicie, Vuschichè. La scelta dei designer è stata realizzata con il contributo della piattaforma Must Had. Nella serata inaugurale del 20 aprile aprirà le porte alle 18 agli invitati. Alle 19 seguirà la proiezione di un episodio di 'Junk', docu-serie co-prodotta da Will e Sky Italia, per raccontare l’impatto del fast-fashion nel mondo attraverso le storie e immagini di chi ne subisce gli effetti negativi ogni giorno. A seguire prenderà la parola Marina Spadafora per presentare i passi avanti fatti dal Fashion Revolution negli ultimi dieci anni e illustrare la campagna Good Clothes Fair Pay, iniziativa lanciata a livello comunitario nel 2022 per chiedere al Parlamento Europeo una legge a tutela del pagamento di stipendi dignitosi per tutte le persone impiegate dall’industria tessile nel mondo.